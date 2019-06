Un pomeriggio tra consigli per il benessere, bellezza, canti, balli e amicizia Presentato alla Rotonda a Mare il nuovo libro del dottor Mariani

Organizzata dalla professoressa Gianna Prapotnich, si è svolta mercoledì 19 giugno presso la Rotonda a Mare di Senigallia la presentazione del libro del dottor Mauro Mario Mariani “Prospettiva Rosea. Alla ricerca dell’equilibrio”. L’autore è medico, specialista in angiologia, grande esperto di Dieta Mediterranea, noto volto Rai in tanti programmi dedicati alla salute e all’alimentazione, al suo secondo libro dopo il successo de “Il Tao dell’alimentazione”, già presentato a Senigallia tre anni fa.



L’evoluzione dei suoi studi e l’analisi attenta dei pazienti lo hanno portato a porre le sue ricerche sul mondo femminile, ricercando le cause che ne minano l’integrità e le modalità per recuperare l’equilibrio fisico, psichico e chimico, unica possibilità per il benessere, è così che nasce questo libro.

È stato un pomeriggio all’insegna delle emozioni, e delle sorprese che si sono susseguite, in un copione pieno di spunti e sorrisi: un inno alla bellezza delle donne. Puntuale è arrivato il saluto dell’amministrazione comunale di Senigallia con il sindaco Maurizio Mangialardi, l’assessore alle Pari opportunità Ilaria Ramazzotti la presidente del Consiglio delle Donne Michela Gambelli.

Presenti con numerosi associati i club Service Rotary e Panatlhon. Il Rotary con il governatore Gabrio Filonzi, il Panatlhon con il presidente Ripanti Stefano e Luca Panichi, arrivato dall’Umbria, e il Panatlhon Junior con il presidente Fabio Giampieri e Rebecca Ripanti.

Sono intervenuti anche Ea Polonara per l’associazione Asteres, Camillo Nardini per l’associazione onlus SenaNova, il Presidente Luca Santini Cuochi Marche per l’Unione Cuochi Marche e l’imprenditrice Elena Viezzoli. L’Atelier d’Arte Rosa previsto a contorno della presentazione si è trasformato in un vero e proprio show rosa. A cominciare dalle meravigliose foto in bianco e nero esposte di Patrizia Lo Conte, che hanno impreziosito la Rotonda, alle interpretazioni del “Coro del ‘62 e dintorni” capitanato da Andrea Celidoni, supportato da quello delle “Dragonesse”. Emozionante, infine, il balletto dedicato alle “tre grazie” dalla scuola di danza “Danza in Scena” su coreografie di Alessia Primavera.