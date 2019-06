Aperta con un convegno a Senigallia la sede regionale di “Professione Impresa” Marche La Dott.ssa Sandra Amato sarà la presidente della delegazione regionale. Presentata anche la sua "squadra"

89 Letture Associazioni

Venerdì 21 giugno, nella sala convegni della splendida cornice di Palazzo Augusti Arsilli a Senigallia, si è svolta la presentazione di “Professione Impresa” delegazione delle Marche.

Alla presenza dell’Assessore allo sviluppo economico del Comune di Senigallia Gennaro Campanile, intervenuto all’incontro per portare il saluto istituzionale all’associazione e confermando la massima disponibilità e collaborazione per le iniziative future per il sostegno alle imprese del territorio.

L’incontro è stato presentato e moderato dalla Dott.ssa Sandra Amato, Presidente designata di “Professione Impresa” Marche che nel ringraziare le autorità presenti all’incontro, si è subito soffermata sulla squadra che sarà al suo fianco per costruire questa nuova realtà al servizio delle imprese delle Marche:

Angelo Bertoglio, che si occuperà delle relazioni esterne e dei rapporti istituzionali,

Alessandro Sandroni, Responsabile dell’area formazione, fondi e progetti,

Mauro Paolinelli, Responsabile dell’area legale e

Gianluca Rocchetti, Responsabile dell’area finanziaria.

Presente anche il Presidente di “Professione Impresa” Italia, Raffaele Zanon che ringraziando la Dott.ssa Sandra Amato per l’ottima organizzazione dell’incontro, “non è facile avere in un venerdì di metà giugno, più di 30 tra imprenditori e rappresentati di aziende presenti per un incontro di questo genere, ma è segno di interesse da parte del mondo imprenditoriale di avere degli interlocutori seri e che sappiano dare delle risposte alle loro esigenze così come lo facciamo da diversi anni in Veneto.

Abbiamo più di 1800 aziende affiliate in Veneto e ora vogliamo lanciare le Marche per poi andare in Emilia Romagna e iniziare a costruire una dorsale Adriatica che con il tempo, arriverà in Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo.

La mission di Professione Impresa è di fornire al network di aziende e professionisti coinvolti adeguate risposte provenienti dal mercato e dalle rinnovate esigenze interne, perché oggi è essenziale per le organizzazioni introdurre cambiamenti anche nella modalità di conduzione, nella struttura organizzativa, nella modalità di comunicazione interna ed esterna e nei meccanismi gestionali ed operativi e da oggi siamo qui al vostro servizio”.

Molto interessante anche l’intervento del Dott. Leopoldo Noventa, esperto euro progettista della Fenice Green Energy Park di Padova che ha spiegato ed illustrato alla platea le tantissime possibilità presenti a breve e lungo termine, oltre che i numerosi progetti già realizzati.

Professione Impresa è già operativa e nelle prossime settimane, illustrerà i futuri incontri nelle altre province delle Marche per poi organizzare un importante incontro a settembre con gli amministratori locali delle Marche e i propri tecnici per presentare una serie di importanti opportunità per i loro comuni.