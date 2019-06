Tennistavolo: Senigallia ai Campionati Nazionali CSI a Squadre Parteciperà al torneo open con Sereni Stefano (97), Bruschi Mirko (01) e Spezie Simone (98)

Quest’anno i Campionati Nazionali CSI (Centro Sportivo Italiano) si svolgono a Montichiari (BS) dopo l’edizione dello scorso anno al Centro Olimpico Senigallia. Le qualificazioni si svolgeranno venerdì e sabato con le finali (e premiazioni) domenica mattina. Le gare previste riguardano i giovani e l’Eccellenza (Open A e B) in funzione del ranking di classifica della federazione dal momento che moltissimi sono iscritti alla FITeT e al CSI.



Senigallia parteciperà al torneo open con Sereni Stefano (97), Bruschi Mirko (01) e Spezie Simone (98) con possibilità di successo tutte da scoprire. Due mesi fa, ai Nazionali Individuali CSI, la squadra senigalliese ottenne il secondo posto in classifica generale con un numero elevato di partecipanti (29). Questa volta si è scelta la strada della rappresentanza tenendo conto del lunghissimo calendario che è stato impegnativo seguire e quindi indicando una formazione giovane ma non rientrante nei giovanili. C’è da dire che molte società sportive hanno chiusi i battenti per la pausa estiva e quindi anche le squadre più forti potrebbero partecipare con un numero ridotto di squadre.

Mentre a Montichiari si svolgeranno i Nazionali a Terni è di volta il PingPong Kids della federazione con una rappresentativa marchigiana proveniente da Fano e Senigallia capitanata da Falappa Nicola, referente Marche e al tempo stesso bravo dirigente del Centro Olimpico. Per Senigallia vestiranno i colori della regione Massi Michelangelo, Pigliapoco Giovanni e Torregiani Davide.