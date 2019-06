Coldiretti Ancona, “Campagna amica”: al via i mercati nei luoghi delle vacanze A Senigallia, i Portici Ercolani ospitano gli stand in giallo il sabato mattina dalle 8 alle 13.

133 Letture Associazioni

Quattro italiani su 10 in vacanza fanno acquisti di prodotti tipici. Una statistica nazionale che vede i turisti che visitano le Marche in linea con questo dato e così la campagna arriva nei luoghi di villeggiatura. Parte domani (ndr 21giugno) alle 18.30 (fino alle 23) il mercato di Campagna Amicain piazzale Cavalluccio a Numana.