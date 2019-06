Dal 22 giugno scatta l’estensione della Zona a traffico limitato sul lungomare in orario serale Sarà valida nei restanti sabati di giugno, luglio e agosto

Da sabato 22 giugno la Ztl sul lungomare di Senigallia in orario serale sarà estesa al fine di prevenire i rischi derivanti dall’incremento di traffico veicolare e limitare i disagi correlati al notevole afflusso di persone nella zona. A stabilirlo è una nuova ordinanza varata questa mattina dal Comune di Senigallia.



Pertanto, oltre alle vie interessate dalle precedenti disposizioni (lungomare Marconi; lungomare Alighieri, nel tratto compreso tra piazzale della Libertà e via Dalmazia; via Bovio, tra il lungomare Marconi e via Sella; via Nigra, tra il lungomare Marconi e via Sella) da sabato prossimo, e per tutti i restanti sabati di giugno, luglio e agosto, dalle ore 22,30 alle ore 3 del giorno successivo la Ztl sarà estesa alle seguenti vie: via Perilli, dal sottopasso a via Bovio; via Bovio, da via Perilli a via Sella; via Corridoni; via Minghetti; via Spaventa; via Nigra, da via Sella a via Corridoni; via Sella; piazzale Morandi; via Rattazzi; via Zara; via Mondolfo; via Brofferio; piazzale della Libertà; viale IV Novembre, da via Podesti a piazzale della Libertà; via Spontini; via Toscana; via Umbria; via Lazio; via Bassi, dal sottopasso pedonale al lungomare Alighieri; via Abruzzi; via Puglie; via Istria; via Basilicata.

Nell’ambito delle suddette aree saranno autorizzati a circolare in deroga al divieto i veicoli di polizia e di soccorso, i taxi, i bus del servizio di trasporto pubblico, i veicoli a servizio di noleggio di rimessa, le biciclette, i veicoli dei prestatori d’opera per interventi, i veicoli che espongono apposita autorizzazione rilasciata alle persone con ridotta capacità a deambulare.

Inoltre, limitatamente al tratto di via Bovio e al lungomare Marconi, potranno derogare al divieto di transito i veicoli in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata dall’Ufficio Porto del Comune di Senigallia o dall’Ufficio Locale Marittimo, che permettono la circolazione e la sosta dei veicoli nella banchina del molo di levante.

I residenti e i turisti potranno raggiungere i rispettivi luoghi di dimora all’interno della Ztl servendosi del percorso più breve. Uguale facoltà sarà riconosciuta ai veicoli che trovandosi in sosta, intendano uscire dalla zona di rispetto. I residenti potranno accedere alle loro abitazioni mediante la semplice esibizione del documento di riconoscimento e di circolazione del veicolo. I turisti in arrivo nelle strutture ricettive ubicate all’interno dell’area interessata saranno ovviamente autorizzati a transitare.

Come sempre, gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali.