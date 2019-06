Europa Festa in Musica è anche all’Opera Pia di Senigallia La bella iniziativa dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sabato 22 giugno

In occasione di “Europa festa in Musica 2019”, il Coro dell’Ispettorato Marche dell‘Associazione Nazionale Carabinieri con sede a Senigallia, diretta dal Maestro Stefano Olivi, ha pensato di prendere alla lettera il fatto che la musica sia momento di unione e coinvolgimento e quest’anno il concerto dedicato a questa manifestazione si terrà nel giardino della Residenza protetta della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti, ubicata in via Cavallotti n.36, sabato 22 giugno 2019 dalle ore 16,00 alle ore 17,00.



Saremo quindi in mezzo alla città in una delle vie più importanti, ma non attendendo che arrivi il pubblico, ma andando noi dal pubblico chiaramente con i cancelli aperti a tutti proprio perché la musica è linguaggio di tutti per tutti.

Ma non finisce quì perché l’oretta di spettacolo sarà divisa in due momenti: una prima parte dove il Coro si esibirà nel suo repertorio tradizionale fatto di canti patriottici-popolari che hanno reso conosciuto e

apprezzato in diverse località della Regione Marche, e una seconda parte, dove con l’aiuto dell’amico Giovanni Forace, gli ospiti della residenza e tutti gli intervenuti saranno coinvolti loro stessi nella ma partecipazione attiva dei canti popolari tradizionali.

Noi quindi il concerto per le persone ma il concerto con le persone perché la musica è bene e patrimonio di tutti.

Il Coro dell’Ispettorato Marche dell’Associazione Nazionale Carabinieri che raccoglie in se i Coristi provenienti da diverse città della Regione Marche e che si vede impegnato frequentemente sia in concerti che in manifestazioni di carattere Istituzionale, intende ringraziare coloro che hanno reso possibile il concretizzarsi di questa idea di coinvolgimento armonia e fraternità a cominciare dal Corista Stefano Sole che ha collegato i vari soggetti all’iniziativa, il Generale Tito Baldo Honorati, titolare del Coro e Ispettore Regionale A.N.C., il Presidente della Sezione Tenente Tinti Dr. Giovanni nonché il Presidente della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti Dott. Mario Vichi.

Dagli

Organizzatori