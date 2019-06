Edifici con coperture di amianto in via Capanna: l’Asur scrive al sindaco "Ancora una volta siamo in zona centrale di Senigallia ed ancora una volta l’impegno è cancellare questa brutta cartolina"

L’attività dell’ALA, quella pura, quella fatta di segnalazioni sulla presenza di amianto a Senigallia e dintorni, è cresciuta tantissimo. E ciò avviene perché aumentano in continuazione le persone che si rivolgono all’associazione per evidenziare la presenza di amianto.



Presenza, in alcune circostanze, impossibile da non notare! Come ad esempio, come è accaduto recentemente, per edifici con coperture di amianto in via Capanna 100 b/c. Bastava guardare le fotografie per accorgersi che si trattava di una situazione che meritava un sopralluogo immediato.

Ancora una volta siamo in zona centrale di Senigallia ed ancora una volta l’impegno è cancellare questa brutta cartolina all’occhio di tutti.

Dopo essermi rivolto agli organi preposti per i dovuti sopralluoghi ed i provvedimenti da adottare a riguardo, è giunta questa importante risposta da parte Marche, Area Vasta 2, in cui si spiega che “A seguito dell’esposto, personale ispettivo del Servizio Ambiente e Salute, il 7 giugno scorso ha proceduto alla verifica richiesta, relazionando in merito al sindaco di Senigallia per i provvedimenti di competenza”.