A Senigallia la presentazione del libro “Prospettiva rosea. Alla ricerca dell’equilibrio” Appuntamento alla Rotonda a Mare con il dottor Mauro Mario Mariani e con un vero e proprio show dedicato alle donne

Sarà presentato mercoledì 19 giugno, alle ore 18 nella suggestiva location della Rotonda a Mare di Senigallia, il libro “Prospettiva rosea. Alla ricerca dell’equilibrio” del dottor Mauro Mario Mariani. L’iniziativa sarà aperta dai saluti del sindaco Maurizio Mangialardi e del governatore del Rotary International Distretto 2090 Gabrio Filonzi.

Mariani è medico, specialista in angiologia, grande esperto di dieta mediterranea, noto volto Rai in tanti programmi dedicati alla salute e all’alimentazione, è al suo secondo libro dopo il successo de “Il Tao dell’alimentazione”. L’evoluzione dei suoi studi e l’analisi attenta dei pazienti lo hanno portato a porre le sue ricerche sul mondo femminile, ricercando le cause che ne minano l’integrità e le modalità per recuperare l’equilibrio fisico, psichico e chimico, unica possibilità per il benessere.

“La motivazione fondamentale che mi ha spinto a scrivere questo libro – dice Mariani – è derivata dalla consapevolezza che tante persone sono molto più vecchie biologicamente di quanto lo siano cronologicamente. La medicina anti-aging si propone, come primo passo, di far corrispondere l’età biologica a quella cronologica. Il vero scopo è comunque quello di riportare indietro l’orologio biologico e creare le condizioni in cui si possa avere un’esistenza produttiva e soddisfacente in ogni fase della nostra vita”.

Presentato in anteprima al Salone Internazionale del libro di Torino, il libro sarà al centro di un vero e proprio show dedicato alle donne, organizzato da Gianna Prapotnich in collaborazione con il Comune di Senigallia e il Consiglio delle Donne. Prestigiosi Club Service hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, il Panathlon e il Panathlon Junior di Senigallia, assieme al Distretto 2090 del Rotary International. Presenti anche gli associati dell’Unione Cuochi Marche con il Presidente Luca Santini, Camillo Nardini per l’associazione onlus SenaNova, le donne di Asteres Eventi, e l’imprenditrice Elena Viezzoli, impegnata con la Cherie Blair Foundation for Women. Protagonisti dell’Atelier d’Arte Rosa i ritratti di donna in bianco e nero di Patrizia Lo Conte, le incursioni del “Coro del ‘62 e dintorni”, capitanato da Andrea Celidoni, e il contributo della scuola di danza “Danza in Scena” su coreografie di Alessia Primavera.