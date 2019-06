Senigallia, ricevuto in Comune il nuovo direttore dell’Area Vasta 2 Giovanni Guidi Discussi temi riguardanti le varie unità operative delle strutture ospedaliere del territorio

Il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi ha ricevuto questa mattina il nuovo direttore dell’Area Vasta 2Giovanni Guidi, insediatosi martedì scorso.



Al centro dell’incontro la pianificazione delle varie iniziative in programma nei prossimi giorni, a partire dalla conferenza dei sindaci dell’area vasta che vedrà la presenza del direttore generale dell’Asur Alessandro Marini e del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

Nel corso del confronto sono stati discussi anche i temi riguardanti le varie unità operative delle strutture ospedaliere del territorio e di Senigallia, e in particolare della difficile situazione venutasi a creare al reparto di Oncologia. Criticità, quest’ultima, dettata dalle concomitanti assenze per malattia di alcuni medici, che saranno sanate ricorrendo, almeno per il momento, all’impiego di parte del personale delle strutture di Jesi e Fabriano.