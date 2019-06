San Benedetto, in vendita i biglietti per la rassegna musicale “Nel cuore, nell’anima” Tre i concerti in programma dal 2 al 21 luglio con ospiti quali Gino Paoli, Peppe Servillo e Claudia Gerini

Sono in vendita nelle biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket, su www.vivaticket.it e al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600 i biglietti per la seconda edizione di “Nel cuore, nell’anima”, rassegna estiva proposta da Comune e AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche, in collaborazione con l’Istituto Musicale Vivaldi e con il contributo di BiM Tronto che in Piazza Piacentini.