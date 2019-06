Coldiretti Marche, ad Annual Meeting Unesco di Fabriano protagonisti i giovani agricoltori La presidente Maria Letizia Gardoni: "Giovani non hanno mai smesso di investire. Da qui parte la rivincita dell'Appennino"

È dedicata ai giovani, alla loro tenacia e alla loro scommessa vinta la testimonianza che Coldiretti Marche ha portato al XIII Annual Meeting Unesco delle Città Creative, partito lunedì 10 giugno a Fabriano.

Alla cerimonia di apertura ha partecipato anche la presidente regionale Maria Letizia Gardoni mentre a Palazzo del Podestà scorrono immagini che parlano di una gioventù lontana anni luce da quella descritta negli anni passati come “choosy” o “bambocciona”. Un “choosy” sarebbe scappato a gambe levate dall’Appennino terremotato e invece si assiste a una generazione di imprenditori che non ha smesso in investire, facendo della biodiversità e dei prodotti tipici la propria bandiera.