“Infiniti Mondi”: un viaggio attraverso 175 anni di musica, arte, cultura per il territorio Orchestra Giovanile Internazionale "Premio Vallesina" in concerto all'Auditorium Chiesa dei Cancelli di Senigallia

Nel venticinquesimo della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi sabato 22 giugno alle 21,00 all’Auditorium ex Chiesa dei Cancelli a Senigallia in via Arsilli, 23, si esibirà l’Orchestra Giovanile Internazionale dell’Associazione “Premio Vallesina onlus”.

Questo concerto-evento è stato inserito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi nella programmazione delle celebrazioni per i suoi primi 25 anni di attività e nel 175° di fondazione della Cassa di Risparmio di Jesi. Il concerto si svolge nella giornata di avvio della Settimana Europea della musica e si svolge con la collaborazione del Comune di Senigallia.

L’ingresso allo spettacolo del 22 giugno all’Auditorium ex Chiesa dei Cancelli è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’orchestra è formata da giovani tra i 18 e i 35 anni provenienti dalle scuole musicali “Pergolesi” di Jesi e “Gigli” di Recanati e di giovani musicisti di scuole straniere con le quali il “Premio Vallesina” è gemellato (scuola Magnificat di Gerusalemme, scuola di musica e danza Sarajevo, scuola Glazbeno Uciliste Elly Basic di Zagabria e Istituto Superiore di Musica di Damasco). Per questa circostanza saranno a Senigallia dieci giovani musicisti stranieri provenienti da Damasco (quattro), Sarajevo (tre) e Zagabria (tre). Insieme ai musicisti, cinque cantanti lirici che eseguiranno i più celebri brani di opere dei più grandi maestri italiani dell’ottocento.

Il concerto, dal titolo “Infiniti Mondi”, sarà un viaggio attraverso i continenti e i generi musicali e sarà diretto dal M° Stefano Campolucci che per l’occasione ha previsto un progetto culturale capace di coinvolgere musicisti di diverse provenienze e che ha ottenuto il patrocinio della Regione Marche. Da alcuni mesi i musicisti stanno studiando i brani che insieme proveranno nelle giornate precedenti l’evento di sabato 22 giugno di Senigallia e che si terrà anche la sera di venerdì 21 giugno alle 21,00 al Teatro Pergolesi di Jesi.