Volpini ha incontrato il neo direttore dell’Area Vasta 2 Giovanni Guidi Al centro del confronto la soluzione delle criticità emerse soprattutto nell'ultimo periodo nell'Area Vasta anconetana

Incontro tra il presidente della commissione Sanità in Consiglio regionale, Fabrizio Volpini, ed il neo direttore dell’Area Vasta 2, Giovanni Guidi, questa mattina negli uffici di Palazzo delle Marche, prima della riunione della commissione a cui lo stesso direttore ha partecipato. Al centro dell’incontro tra Volpini e Guidi le criticità emerse, in particolare nell’ultimo periodo, nell’Area Vasta anconetana.



“Ho ritenuto opportuno un confronto con il direttore Guidi per esaminare nel dettaglio i problemi dell’Area Vasta e trovare insieme delle soluzioni rapide – ha affermato Volpini –. Come presidente della commissione Sanità ho espresso al direttore Guidi la mia massima disponibilità per giungere a decisioni ed azioni dirimenti anche per i servizi territoriali oltre che per i presidi ospedalieri della provincia. È stato un incontro utile, proficuo ed operativo“.

Subito dopo l’incontro con il presidente Volpini, il direttore Guidi ha partecipato alla riunione della commissione Sanità insieme alla direzione dell’Asur Marche ed al direttore Alessandro Marini. All’ordine del giorno dell’assemblea le criticità dell’Area Vasta 2 e la discussione insieme ai due direttori delle misure da adottare per il miglioramento dei servizi.