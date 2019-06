Marzocca Summer Festival: un’estate tra arte, musica e solidarietà Le iniziative prenderanno avvio il prossimo 13 giugno con il concerto tributo a Vasco Rossi

Un’estate all’insegna dell’arte, della musica, dello sport e dello spettacolo. È quanto prevede il ricchissimo cartellone eventi del Marzocca Summer Festival 2019, organizzato dal Comune di Senigallia, dal comitato Enjoy Marzocca e dal Centro sociale Adriatico. Le iniziative prenderanno avvio il prossimo 13 giugno con il concerto tributo a Vasco Rossi de “Le Bollicine”. L’appuntamento è alle ore 21 sul lungomare Italia.



Tanto divertimento, dunque, ma come sempre anche tanta solidarietà. Sulla scia del successo dello scorso anno, infatti, tornerà la raccolta fondi a favore della Lega Fibrosi Cistica Italiana Marche. Ciascuno potrà sostenere l’associazione acquistando le belle e coloratissime magliette del Marzocca Summer Festival, realizzate grazie al contributo della Namirial information tecnology.

“Ci tengo a ringraziare gli organizzatori – spiega il sindaco Maurizio Mangialardi – perché so bene quanto sia difficile realizzare una rassegna con tanti eventi come questa, coinvolgendo un ampio ventaglio di associazioni e sponsor. Da parte nostra abbiamo inteso dare il massimo sostegno, anche per risolvere gli aspetti organizzativi più complicati, consapevoli del valore e dell’importante storia che caratterizza l’associazionismo di Marzocca”.

“Abbiamo cercato di estendere il target – aggiunge il segretario del comitato Enjoy Marzocca Niko Ramazzotti – con iniziative capaci di rivolgersi a un’ampia platea di bambini, ragazzi e adulti, spaziando dal teatro al cinema, dalla musica alla moda, fino ad arrivare ai clown e allo spettacolo di Mangiafuoco. L’evento conclusivo, Sport sotto le stelle, si terrà invece il 23 agosto e sarà dedicato alle associazioni sportive del territorio”.

“Un sentito ringraziamento al comitato – afferma il presidente della Lega Fibrosi Cistica Italiana Marche Andrea Mengucci – per la fiducia nei confronti della nostra associazione e alla Namirial per il generoso contributo offerto. Per noi ciò è importante perché significa che siamo considerati un’associazione seria e affidabile”.

“L’azienda – conclude Ludovica Giuliani in rappresentanza della Namirial – ha aderito con entusiasmo e con grande volontà di sostenere una causa così nobile e importante”.

Il programma completo è consultabile sul portale turistico www.feelsenigallia.it.