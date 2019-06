Calcio: Vigor Senigallia, a breve la composizione del girone di Eccellenza Il Porto Sant'Elpidio è ad un passo dalla promozione in serie D, che riporterebbe il torneo regionale a 16 squadre

Si avvicina la composizione ufficiale del girone di Eccellenza, che è a un passo dal tornare alle 16 squadre dalle 18 di questa stagione.



Con la vittoria per 2-0 nell’andata dello spareggio per la promozione in serie D contro i toscani del Poggibonsi, il Porto Sant’Elpidio è infatti vicino al salto di categoria che riporterebbe l’Eccellenza a 16 squadre senza rendere necessari ripescaggi.

Domenica 9 giugno il ritorno in Toscana: i marchigiani salirebbero in serie D anche perdendo con un gol di scarto (o con due, ma segnando almeno una rete).

Il massimo torneo regionale, di nuovo con la Vigor Senigallia al via, in quel caso si articolerebbe in 30 giornate, con 1 promozione diretta, 1 retrocessione diretta e altre 2 ai play-out.

Intanto si muove il mercato: confermati ufficialmente gli allenatori di Valdichienti (Giandomenico), Montefano (Lattanzi), Sassoferrato Genga (Ricci) ed Atletico Gallo (Marotti), a questi si aggiungono la permanenza scontata di Guiducci sulla panchina della Vigor, il ritorno di Fucili sulla panchina del Fossombrone e il debutto di Nico Mariani su quella del Marina.

Foto dello spareggio di Tolentino di Ferruccio Tifi del Corriere Adriatico gentilmente concesse alla Vigor Senigallia