Marche, maltempo: “Il 100% dei comuni a rischio frane o allagamenti” A denunciare il pericolo la Coldiretti: "Sempre più urgente intervenire in maniera preventiva"

Un quinto del territorio marchigiano è a elevato rischio di smottamenti o esondazioni ma se si guarda ai Comuni, è la totalità delle amministrazioni comunali a dover far fronte con questi pericoli.



Nel maggio anomalo delle piogge torrenziali, l’analisi di Coldiretti Marche sulla base dei dati Ispra arriva in un quadro davvero pessimo per le aziende agricole marchigiane e con l’allerta gialla fissata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio.