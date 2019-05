Ex Palazzo del Turismo di Senigallia, ancora nessun interessamento Scende di nuovo la base d'asta per la vendita: meno di 800.000 euro

Altra asta deserta per la vendita dell’ex Iat-Palazzo del Turismo di Senigallia, davanti ai Giardini Morandi.

Non ci sono state offerte in Regione entro la data limite del 30 maggio.

Scende ancora la base per la terza e ultima asta del 2019, prevista il 14 giugno: la base nell’occasione sarà di 792.582, 50 euro, meno della metà della base della prima asta tenutasi nel 2016.

L’edificio è da tempo in abbandono, così come il vicino ex Hotel Marche, anche questo più volte messo all’asta invano dal proprietario, la Regione Marche.