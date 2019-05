Si dimette il direttore di Area Vasta 2, Pd Senigallia: “presto una sostituzione” "Ci sono importanti questi da definire, serve dare rapidamente continuità"

Il PD Senigallia chiede all’esecutivo regionale di intervenire in merito alle dimissioni del Direttore dell’Area Vasta 2.

Il Partito Democratico di Senigallia, prendendo atto delle dimissioni del Dott. Milco Coacci dalla Direzione dell’Area Vasta 2, che saranno effettive a partire dal 31 maggio, chiede al Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e alla Giunta regionale tutta di assicurare nel minor tempo possibile continuità alla gestione dell’area Vasta 2, il Distretto sanitario che interessa importanti città quali Ancona, Fabriano, Jesi e la nostra Senigallia.

Come sottolineato anche dall’intervento del Consigliere regionale Fabrizio Volpini all’Unione comunale PD di mercoledì 29 maggio, in un momento di grande travaglio della Sanità marchigiana, con una serie di importanti questioni aperte da definire, è necessaria una guida sicura e competente che possa confrontarsi, in accordo con la direzione dell’ASUR, con la Regione e la conferenza dei Sindaci.