Maltempo, a Senigallia aperta Sala operativa Protezione Civile. Livello Misa scende Livello del fiume sotto controllo e in discesa nonostante abbondanti piogge. Chiuso sottopasso via Perilli

Considerate le abbondanti piogge verificatesi nelle aree interne e la comunicazione della Regione Marche riguardante l’innalzamento del livello del fiume Misa, è stata disposta l’apertura della Sala Operativa della Protezione civile comunale.

Al momento il fiume è sotto controllo.

(Foto di repertorio)

Aggiornamento ore 23.57

Maltempo: livelli del fiume in calo

Nonostante la pioggia che continua a cadere sulla città, i livelli del fiume Misa sono in costante discesa. Al momento non si registrano particolari criticità, mentre la sala operativa rimane aperta per coordinare le operazioni di controllo sul territorio.

Aggiornamento ore 22.30

Chiuso in via prudenziale il sottopasso di via Perilli, rimane aperto il sottopasso di via Dogana Vecchia.

Rimane aperta la sala operativa della protezione civile comunale. Situazione sotto costante controllo.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito internet del Comune di Senigallia www.comune.senigallia.an.it; la pagina facebook e il profilo twitter dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.senigallianotizie.it e www.viveresenigallia.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).