Fondi Psr, “non ci siamo” Il consigliere marchigiano Carloni: "serve concretezza, siamo ultimi in classifica per l'utilizzo"

125 Letture Economia

“Giunta Regionale ferma e fondi europei a rischio. Marche fanalino di coda per efficienza nella spesa dei fondi del PSR”, così commenta il consigliere regionale Mirco Carloni il dato che vede le Marche all’ultimo posto in Italia per l’utilizzo dei fondi PSR.