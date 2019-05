Senigallia: “via Marche, strada ormai impraticabile” La segnalazione di un cittadino e la risposta del sindaco: "in passato posti alberi sbagliati nei luoghi sbagliati"

“Via Marche ormai impraticabile, andrebbe rifatto il manto stradale”: a sostenerlo un cittadino, che si rivolge al sindaco sottolineando che “la via in questione e al limite di impraticabilità. Ci sono diversi dossi causati probabilmente da radici di alberi secolari che hanno distrutto la strada. E’ pericolosa non soltanto per i pedoni e i ciclisti, ma pure per gli automobilisti, che devono fare diverse manovre per evitare quei dossi che nel tempo sono diventati veri problemi per le automobili”.



“Conosco bene la situazione di via Marche e di altre vie della zona che presentano il medesimo problema, ed è chiaro che la situazione che si è sviluppata negli anni a Senigallia e che le ultime amministrazioni hanno ricevuto in eredità presenta purtroppo numerose criticità”, ammette il sindaco Mangialardi, che aggiunge: “in passato, forse per scarsa cultura dei tempi o forse per cattiva programmazione, si sono messi a dimora alberi sbagliati nei posti sbagliati.Gli interventi di riqualificazione che negli anni hanno interessato anche la stessa via Marche hanno avuto per oggetto il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi e hanno visto il mantenimento delle essenze arboree (con solo alcuni abbattimenti circoscritti ad elementi che non garantivano più le condizioni di sicurezza rispetto alla stabilità a causa dell’apparato radicale sviluppatosi in modo non adeguato o danneggiato nel corso del tempo).

A pochi anni da quegli interventi l’apparato radicale torna a riprendersi i suoi spazi, le zolle intorno all’impianto si alzano con conseguente dissesto di strade e marciapiedi. La nostra scelta, legata indissolubilmente anche alle necessarie risorse economiche ad oggi non disponibili, è quella di intervenire riprogettando l’asse viario e prevedendo – laddove necessario – la progressiva sostituzione delle alberate presenti, secondo quanto dettato dal Piano urbano del verde votato negli anni scorsi dal Consiglio Comunale. E’ quello che è stato fatto ad esempio in corso Matteotti”.

“La sfida è dunque quella che il verde sia il centro della progettazione per centrare gli obiettivi di mettere a dimora essenze arboree coerenti con il paesaggio urbano, in spazi ampi e adeguati alla crescita dell’albero e capaci di poter ben coesistere entro una zona residenziale costituita da strade, marciapiedi, edifici privati, aree di sosta – conclude Mangialardi – . Naturalmente si tratta di un lavoro lungo e complesso, che non le nascondo trova poi molte difficoltà ed anche alcune resistenze da parte della cittadinanza, ma credo che un’amministrazione lungimirante non possa che progettarsi su tempi lunghi, ma con interventi che possano avere l’ambizione di modificare e migliorare la città con risultati che possano mantenersi per molti anni”.