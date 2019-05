Teatro La Fenice, presenta la sua stagione 2019/20 “We Will Rock You”, Baricco con "Novecento", Pannofino e tanto altro; campagna abbonamenti dal 7 giugno al 31 ottobre

Il Teatro La Fenice si prepara a vivere una nuova stagione teatrale che ancora una volta si conferma punto di riferimento regionale grazie alla qualità delle proposte culturali scelte dal Comune di Senigallia, dalla Compagnia della Rancia e dall’AMAT, con il contributo di MIBAC e Regione Marche.



Prosa e danza si fondono in una stagione che ogni anno si fa più preziosa ed unisce musical, grandi classici e commedie esilaranti, per soddisfare un pubblico come quello del Teatro La Fenice: attento, sempre in crescita e che arriva da tutte le Marche.

Accanto alla prosa saranno protagonisti anche la danza e gli eventi speciali che saranno presentati nelle prossime settimane. Sei gli spettacoli che da ottobre ad aprile comporranno la stagione di prosa; quattro, invece, le proposte che, nello stesso periodo, incanteranno con la danza non solo sul palcoscenico del Teatro la Fenice ma anche alla Rotonda a Mare.

“Anche quest’anno – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – grazie alla preziosa collaborazione con Compagnia della Rancia e Amat, la stagione teatrale di Senigallia si propone con un cartellone di spettacoli di qualità assoluta, capace di intercettare interessi e gusti per generi diversi, dalla prosa alla danza. L’obiettivo, come sempre, è proseguire il processo di crescita fatto registrare dal teatro La Fenice negli ultimi anni e consolidare gli eccellenti risultati raggiunti fino a oggi ”.

“L’appassionata partecipazione e l’attenzione del pubblico di questo Teatro – prosegue Saverio Marconi – è linfa e stimolo a cercare proposte artistiche mai banali, in grado di regalare emozioni forti, coinvolgimento e divertimento, con un solo imperativo: vivere il teatro, in tutte le sue forme!”

“È con molto piacere che ci apprestiamo a presentare un cartellone che ci sta particolarmente a cuore: Senigallia in questi anni si è confermata città dal pubblico partecipe e luogo ideale per ogni genere di spettacolo dal vivo, con il teatro La Fenice e la Rotonda a Mare che sono punti di riferimento per tutto il territorio. Il piacere, inoltre, di proseguire questo bell’esperimento di partnership con il Comune nostro socio e la Compagnia della Rancia, che ci ha consentito in questi anni di dare una identità ancora più precisa alla programmazione”, sono le parole di Gilberto Santini, direttore AMAT.

A dare il via a questo nuovo viaggio teatrale come da tradizione sarà il musical, da anni punta di diamante della stagione di Senigallia. Dopo l’incontenibile successo cinematografico di Bohemian Rhapsody, il biopic musicale più visto di sempre, vincitore di 4 premi Oscar e due Golden Globe, la Queen-mania invade anche i teatri. Doppia replica, quindi, per We Will Rock You – il musical, per il quale il Teatro La Fenice sarà residenza di riallestimento.

STAGIONE 2019-2020



Giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre si alzerà il sipario sullo spettacolo visto da oltre 8 milioni di spettatori, 2700 performance e 12 anni consecutivi di rappresentazioni a Londra. Prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May dei Queen, “We Will Rock You” mette in scena 24 tra i maggiori successi della mitica rock band inglese. Lo spettacoloha debuttato nel 2002 a Londra e rientra nella Top 10 degli show più longevi nella storia del West End.

Dal musical si passa ad una divertita riflessione sulla società attuale grazie al ritorno sulle scene di Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi che, dopo il successo de “I suoceri Albanesi”, propongono al pubblico una commedia sui pregiudizi, i timori, le contraddizioni, le debolezze e le piccolezze della società odierna. Bukurosh, mio nipote è il titolo della pièce in scena il 22 novembre.

Non possono mancare i grandi classici e quest’anno sarà Il misantropo di Molière, portato in scena il 14 dicembre da Giulio Scarpati e Valeria Solarino, a soddisfare gli spettatori che amano la letteratura. I celebri attori amati dal grande pubblico arriveranno al Teatro La Fenice con un capolavoro che si muove sempre in equilibrio tra commedia e tragedia. Un carosello di prototipi umani, parodie attualissime dei vizi e dei difetti dell’alta società.

La stagione prosegue il 25 gennaio con È questa la vita che sognavo da bambino? le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società e nella loro disciplina sportiva. Sarà Luca Argentero a raccontare la vita di Luisin Malabrocca, conosciuto come “l’inventore” della Maglia Nera al Giro D’Italia, dell’alpinista Walter Bonatti e dello sciatore Alberto Tomba.

Il 14 febbraio sarà l’occasione straordinaria di ascoltare il monologo teatrale Novecento dalla voce del suo autore, Alessandro Baricco. Elegante, leggero, essenziale ed emozionante, lo spettacolo è stato creato dallo stesso Baricco insieme a Tommaso Arosio, Eleonora De Leo e Nicola Tescari.

A chiudere la stagione, a suon di risate, sarà il duo comico Massimo Lopez & Tullio SolenghiShow con la Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Comeglio. Il 7 aprile sarà una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni con il pubblico ad emozionare la platea con l’inconfondibile marchio di fabbrica dei personaggi che hanno fatto la storia della comicità televisiva degli anni ’90, che dedicano un tributo speciale all’indimenticabile Anna Marchesini.

DANZA

Due i palcoscenici che faranno da sfondo alle emozionanti proposte del cartellone della danza: oltre al Teatro La Fenice, anche la Rotonda a Mare ospiterà due dei quattro spettacoli in cartellone.

Un programma a tutto tondo che coniuga Il meglio dello stile contemporaneo, le proposte di ricerca del panorama italiano e gli artisti del territorio che potranno presentare al pubblico il proprio talento.

Si comincia venerdì 11 ottobre con Divina Commedia – Dall’Inferno al Paradiso. La No Gravity Dance Theatre presenterà, con uno stile che riprende la grande tradizione barocca del “Teatro delle Meraviglie”, uno spettacolo di danza, musica e canto che vivono insieme creando una sola grande e potente immagine. Nell’aria si gioca la sfida di questa compagnia: la gravità

sembra non esistere più.

Il primo appuntamento di danza alla Rotonda a Mare è quello di sabato 1 febbraio con Nuova Danza Italiana che si esibisce nella performance che va sotto il nome di Anticorpi Expo. Una generazione di artisti rende vivace lo scenario della danza contemporanea italiana per una serata che presenta alcune delle più interessanti e originali performance emerse dalla Vetrina della giovane danza d’autore promossa dal Network Anticorpi XL, di cui AMAT è partner per le Marche.

La musica delle arie d’Opera e delle sinfonie simbolo del grande repertorio italiano è la vera protagonista di Hopera, in scena l’8 marzo con E.sperimenti Gdo Dance Company.

Questo spettacolo è un cambio di prospettiva nell’approccio al patrimonio musicale che avvicina mondi diversi e contagia il pubblico con leggerezza.

L’ultimo appuntamento con la danza è di nuovo alla Rotonda a Mare il 4 aprile e i veri protagonisti di questo spettacolo saranno i giovani artisti marchigiani, in scena con Sotto a chi danza!

Una serata dedicata alle performance dei giovani ballerini del territorio che presenteranno, in forma breve, i propri lavori. Una iniziativa che vuole monitorare l’attività dei professionisti e scoprire nuovi talenti, offrendo una occasione di visibilità ai progetti selezionati da una commissione in un proficui confronto tra artisti in scena e pubblico.

ABBONARSI CONVIENE!

Se la stagione del Teatro La Fenice è riuscita ad acquisire, nel tempo, un grande prestigio è sicuramente grazie ai fedeli spettatori che ogni anno riconoscono la validità del cartellone e rinnovano la loro fiducia, accanto all’amore per questo teatro che da ottobre ad aprile accende i riflettori sul cuore culturale della città.

Un profondo grazie va alla grande risposta del pubblico che ci consente di mantenere invariata anche in questa stagione le tariffe degli abbonamenti e, quindi, abbonarsi rappresenta sempre la formula più conveniente per assistere agli spettacoli in cartellone.

Gli abbonamenti della stagione teatrale 2019/2020 saranno in vendita al botteghino del Teatro La Fenice a partire dal 7 giugno e la campagna abbonamenti sarà aperta fino al 31 ottobre. Agli abbonati della stagione appena conclusa è riservata la prelazione per il rinnovo dell’abbonamento dal 7 al 29 giugno, al botteghino del teatro dalle 17 alle 20, mentre dal 6 luglio sarà possibile anche sottoscrivere nuovi abbonamenti.

Dal 6 luglio, al botteghino, on line su vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket sarà possibile acquistare anche biglietti singoli per la replica fuori abbonamento di WE WILL ROCK YOU, mentre dal 6 settembre, in tutti i canali di vendita, sarà possibile acquistare i biglietti singoli per tutti gli spettacoli in cartellone.