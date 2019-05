Lega – Salvini Premier Sezione di Senigallia, i ringraziamenti per l’esito delle Europee "Con il voto di domenica a Senigallia si è cominciata a respirare un’aria nuova"

224 Letture Politica

A nome personale e di tutto il partito vorrei ringraziare tutti quei cittadini che con il 29,85% corrispondente a 6.383 voti hanno consentito alla Lega – Salvini Premier di diventare il partito più votato nella città di Senigallia alle elezioni europee di domenica scorsa.



Innanzitutto vorrei ringraziare il Senatore Paolo Arrigoni, il Consigliere Regionale Sandro Zaffiri ed il Commissario Provinciale Milco Mariani che con il loro aiuto e supporto hanno permesso di far conoscere ai cittadini di Senigallia ed al suo entroterra, il programma elettorale e i candidati della Lega. La soddisfazione diventa ancora maggiore sapendo che queste proposte sono state le più votate non solamente in città e nell’entroterra, ma nelle Marche, in Umbria, in Toscana e in Emilia-Romagna con distacchi anche del 17% rispetto al PD-Siamo Europei.

Con il voto di domenica la Lega ha dimostrato di essere il solo argine all’invasione senza freni dei clandestini e l’unica salvezza contro i Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), i Gino Strada (Emergency), le Prestigiacomo (Forza Italia) pronti a prelevare carrettate di immigrati direttamente dagli scafisti a pagamento sottocosta.

Con il voto di domenica sono state sconfitte le accuse ad orologeria delle Procure varie, gli arresti immotivati, le grida e le urla dei Travaglio-Scanzi, le doppiezze e le slealtà del M5S, il suo progetto di decrescita felice (no a tutto, no all’Ilva, no al gasdotto in Puglia, no alla TAV), il suo cambiar programma e carte in tavola rispetto alle elezioni politiche dell’anno scorso, il suo “populismo” non più sovranista, ma “europeista”. Con il voto di domenica è stato sconfitto Di Maio, le sue foto coi Gilet Gialli poi immediatamente strappate, ma soprattutto il suo progetto: popolo italiano votate per noi del M5S perché siamo gli unici non corrotti e onesti.

Gli italiani del Sud hanno già sperimentato su se stessi a cosa porta questa proposta (infatti hanno disertato le urne): al fallimento totale del Reddito di Cittadinanza, provvedimento giusto nelle intenzioni, ma reso incompatibile e inattuabile proprio per quell’ossesione all’onestà che diventa eccesso di controllo personale, burocrazia asfissiante e totalitaria (carcere). Con il voto di domenica sono stati sconfitti i partiti Europa Verde, Sinistra Italiana e +Europa, quelli della Bonino, dei buonisti, dei centri sociali, dell’Arcigay, delle feste rave, e della droga libera. Con il voto di domenica è stato sconfitto di nuovo il circo mediatico anti-Salvini, palesemente falso e fazioso.

Con il voto di domenica a Senigallia si è cominciata a respirare un’aria nuova che ci auguriamo sia di buon auspicio per le elezioni comunali che si terranno l’anno prossimo. I cittadini di Senigallia hanno capito he la Lega ed i suoi uomini hanno le idee giuste e che nel 2020 rappresenteranno la vera alternativa in materia di Bilancio, Urbanistica, Sanità e rilancio del Turismo.

Sergio Taccheri

coordinatore comunale