Il Giudice di Pace al centro del Consiglio comunale di Senigallia Mercoledì 29 in assemblea si parlerà del mantenimento dell'ufficio

Il Consiglio comunale di Senigallia tornerà a riunirsi mercoledì 29 maggio. La sessione, convocata alle ore 15,30 dal presidente Dario Romano, inizierà con il consueto spazio riservato a interrogazioni e interpellanze, cui seguirà l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.



L’ordine del giorno prevede poi l’approvazione del Piano d’azione per l’Energia sostenibile e il Clima del Comune di Senigallia, e la discussione di due ordini del giorno: il primo, presentato dal sindaco Maurizio Mangialardi e dai consiglieri Angeletti, Brucchini, Fileri, Gregorini, Palma, Perini, Profili e Santarelli per l’adesione al patto trasversale per la scienza; il secondo, presentato dai consiglieri Paradisi, Rebecchini e Canestrari per il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace.

I lavori del consiglio potranno essere seguiti in diretta streaming sulla web tv comunale attraverso la piattaforma digitale senigallia.halleymedia.com, accessibile anche dal sito web comunale www.comune.senigallia.an.it. Inoltre, è possibile approfondire tutti gli atti all’ordine del giorno del consiglio comunale sulla piattaforma www.senigallia.openmunicipio.it, al link http://bit.ly/2X2QxKx.