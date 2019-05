Si conclude con “Dentro Caravaggio” l’appuntamento con la “Grande Arte” al cinema Gabbiano Previsti tre spettacoli alle 21.15 di lunedì 27 e martedì 28 e alle 18.30 di mercoledì 29 maggio

Ultimo appuntamento stagionale per la Grande Arte al Cinema. E sarà una chiusura in grande stile, con un documentario appassionante diretto da Francesco Fei: Dentro Caravaggio, che sarà distribuito nelle principale sale soltanto il 27, 28 e 29 maggio.

Lo spunto per la realizzazione venne dall’omonima mostra allestita al Palazzo Reale di Milano: da qui gli spettatori partiranno per un viaggio mozzafiato attraverso i principali luoghi caravaggeschi: Roma, Napoli, Malta, la Sicilia, terre che segnarono profondamente la vita del celebre pittore.

A cinque secoli dalla morte, dopo un infinito numero di libri e mostre, di film, fumetti e articoli di approfondimento, la figura di Caravaggio continua a scuotere nel profondo chi osserva le sue opere. Obiettivo della pellicola di Fei è allora quello di spingersi oltre le apparenze, di scavare dentro le opere, l’uomo e l’artista per indagare il segreto di un’arte rivoluzionaria

Come sempre, la pellicola sarà arricchita dalla minuziosa presentazione di capolavori eterni (come Davide e Golia, Deposizione, Marta e Maria Maddalena, Ragazzo morso da un ramarro, e tanti altri) attraverso gli interventi di autorevoli esperti, testimoni e protagonisti del mondo dell’arte e della cultura, appassionati e cultori, per indagare l’immensa contemporaneità di questo artista. Tra di essi troveremo ad esempio Rossella Vodret, massima conoscitrice di Caravaggio e curatrice della mostra a Palazzo Reale; Marco Carminati, critico e giornalista; Alessandro Morandotti, storico dell’arte e curatore; Milo Manara, celebre fumettista e autore di una biografia per immagini di Caravaggio; Giovanna Cassese, storica dell’arte già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Gli spettacoli sono in programma alle ore 21.15 di lunedì 27 e martedì 28 maggio, nonché alle ore 18.30 di mercoledì 29. Come sempre, ricordiamo a chi voglia evitare file che il biglietto è acquistabile in qualsiasi momento anche online attraverso il sito www.cinemagabbiano.it.