Campus Marche 2019, l’impegno del Rotary Senigallia verso i diversamente abili Dal 25 maggio al 1° giugno numerosi giovani saranno ospiti del complesso Nuovo Natural Village di Porto Potenza Picena

97 Letture Associazioni

Importante appuntamento per il Rotary Club Senigallia che, anche per il 2019, rinnova la sua promessa di solidarietà a favore dei ragazzi diversamente abili sostenendo il progetto Campus Marche.



Giunta alla sua quindicesima edizione, l’iniziativa viene sponsorizzata da tutti i club marchigiani appartenenti al Distretto Rotary 2090 ed è rivolta a persone diversamente abili che, per una settimana, insieme ai propri accompagnatori, potranno usufruire gratuitamente di servizi, attrezzature ed opportunità ricreative della struttura ospitante.

Insieme al presidente Learco Perini che parteciperà al Campus accompagnato da una delegazione del Club di Senigallia, dal 25 maggio al 1° giugno numerosi giovani di varie città marchigiane saranno ospiti del complesso Nuovo Natural Village di Porto Potenza Picena per trascorrere una vacanza di gioco e sport; i tanti rotariani presenti, insieme ad un gruppo di volontari e animatori, allestiranno molteplici attività ludico-ricreative per condividere emozioni e regalare a questi ragazzi un’esperienza di solidarietà vissuta in amicizia.