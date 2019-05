Trenta chili di stupefacenti nascosti in un casolare di Montecosaro, un arresto A fronte di tale ritrovamento un 50enne di nazionalità italiana è stato condotto presso il carcere anconetano di Montecuto

Un 50enne italiano residente nel comune di Montecosaro è stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche in quanto trovato in possesso di una gigantesca quantità di stupefacenti.