Asili nido, contributi regionali per altre 218 famiglie Stanziamento aggiuntivo di fondi da parte della Regione

Altre 218 famiglie che avevano fatto richiesta nel 2018 dei voucher per gli asili nido e per i centri d’infanzia e che non erano state ammesse al finanziamento, riceveranno comunque il contributo.