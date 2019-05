Sena Tennis mai così in alto Successo ad Umbertide nei quarti di finale del tabellone interregionale Marche - Umbria.

151 Letture Sport

Ancora vittoria per la Sena tennis ad Umbertide, che ha trovato un successo che la porta tra le prime quattro squadre di Umbria e Marche.



La giornata si apre con Luca Compagnucci, che ottiene la sesta vittoria su sei partite non lasciando scampo a Mazzi, 6-1/6-0 il risultato finale.

Giacomo Gabbianelli invece non riesce a superare Cinquilli, che lo sconfigge con il punteggio di 6-1/6-3.

Vittoria importante e molto sofferta per il giovane della Sena Tennis Lorenzo Cavaliere, che riesce a vincere al terzo set contro Giammarioli per 6-3/2-6/6-1, in due ore di gioco.

Vittoria anche per Lorenzo Santini, che anche lui centra il sesto successo su sei incontri, a causa del ritiro durante il match del suo forte avversario Gregianin.

Il risultato finale è di 5-1 per la Sena Tennis, che centra un successo storico.

Tra una settimana ci sarà la semifinale del tabellone interregionale contro un’altra squadra marchigiana: il TC Ottrano.

Come sempre, servirà il supporto di tutta la cittadinanza e dell’amministrazione comunale, fiera del risultato sportivo così importante per la città stessa.