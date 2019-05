Giovanna Lenci porta la Fagnani di Senigallia sul podio dell’atletica leggera Un argento dopo i trionfi in altre due discipline

La scuola “Fagnani” sul podio dell’atletica leggera delle Marche. Nella fase regionale Giovanna Lenci si è classificata seconda nella gara degli 80 metri piani, bissando il risultato ottenuto alle provinciali.

Un argento, dunque, che va ad aggiungersi ai due titoli regionali conquistati nel tennis tavolo e nel badminton dagli alunni della “Fagnani”. Unico rammarico: l’indisposizione all’ultimo momento di Mattia Frulla, primo classificato nella fase provinciale di lancio del peso, che gli ha impedito di concorrere nella competizione regionale.

Ma per lui – come per tutti gli altri giovanissimi atleti – ci saranno sicuramente tante altre gare in futuro, in grado di stimolarne la crescita a livello sportivo e umano.

Perché è soprattutto grazie allo sport che valori come uno stile di vita sano, il rispetto delle regole, la lealtà verso gli avversari, assumono uno spessore concreto e perciò più comprensibile per le nuove generazioni.