Santoli Service, ditta edile a Marzocca di Senigallia, valorizza il lavoro e la cultura L'estate è alle porte: approfittate per rinnovare o sistemare la vostra casa. Sopralluoghi e preventivi gratuiti in tutte le Marche

La stagione estiva è quella ideale per decidere di fare lavori di tinteggiatura, piccole ristrutturazioni, opere in cartongesso, interventi di muratura interna ed esterna.

Gli artigiani della Santoli Service di Marzocca di Senigallia, operativi da più di trent’anni nel settore dell’edilizia, vi aspettano per soddisfare con professionalità ed esperienza le vostre esigenze.

La Santoli Service, con i suoi artigiani edili, è disponibile per le chiamate d’emergenza h 24, 7 giorni alla settimana e per sopralluoghi e preventivi gratuiti non solo a Senigallia, ma in tutto il territorio marchigiano.

Proprio per consolidare la sua decennale presenza nel territorio, la Santoli Service figura come sponsor ufficiale dell’importante opera sulla Storia delle Marche dagli anni Settanta al Duemila, promossa dall’Associazione di Storia Contemporanea di Senigallia.

Il libro “L’avvento della regione e la fine del Novecento (1970 – 2000)” a cura di Rita Forlini, Monica Diambra, Vanessa Sabbatini e coordinato da Marco Severini, è stato presentato alla XXXII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino che vedrà le Marche come regione ospite.

Passione, impegno, esperienza sul campo sono i princìpi cardine della Santoli Service che assicura ai suoi clienti un lavoro preciso, di qualità e a prezzi competitivi.

Santoli Service

Servizi edili ed elettrici

Via Positano, 1

Marzocca di Senigallia (AN)

348 3324757 – 344 2954996

info@santoliservice.it

www.santoliservice.it