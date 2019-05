Nasce Senigallia Qr: una nuova esperienza di visita della città Sarà presentata sabato 18 maggio in occasione della Notte dei Musei

150 Letture Cultura e Spettacoli

In occasione della Notte dei Musei, sabato 18 maggio verrà presentato il progetto Senigallia QR, un nuovo modo di leggere i monumenti della città. L’appuntamento è alle ore 11,30 nella sala conferenze del Palazzetto Baviera.



L’incontro, presieduto dal sindaco Maurizio Mangialardi, vedrà la presenza dei rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte. Il progetto, promosso dal Comune di Senigallia, finanziato dalla Regione Marche e realizzato in collaborazione con il dipartimento Dicea dell’Università Politecnica delle Marche, ha interessato i monumenti cittadini, Palazzetto Baviera e il Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”. L’obiettivo è proporre una nuova esperienza di visita della città.

Infatti, grazie a Izi.travel, applicazione scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, sarà d’ora in poi possibile accedere ai contenuti multimediali di 43 punti di interesse – ognuno segnalato da una palina e da un QRcode – che descrivono altrettanti luoghi della città divisi in sette diversi tour; un modo agevole e veloce per approfondire la storia di Senigallia.

Palazzetto Baviera, invece, già dotato di una propria audioguida completamente gratuita, si arricchisce di una serie di nuovi contenuti multimediali. I soffitti cinquecenteschi del piano nobile sono stati infatti digitalizzati e trasformati in modelli tridimensionali, materiale accessibile grazie ad alcuni Tablet in dotazione da cui sarà possibile consultare informazioni aggiuntive sui soffitti e sui lavori di restauro recentemente effettuati.

Al Museo di Storia della Mezzadria, infine, sono stati aggiornati gli strumenti di comunicazione con una nuova veste grafica e un aggiornamento delle didascalie per migliorare ancora l’esperienza di visita.