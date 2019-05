Sanità pubblica: la Regione Marche contro i dati della Cgil Tempi medi di ben 110 giorni per una visita secondo il sindacato, ma l'ente non la pensa affatto così

Il Servizio Sanità della Regione Marche non trova corrispondenza con quanto sostenuto dall’Osservatorio sui tempi d’attesa promosso dalla Funzione Pubblica CGIL, che mette a confronto i dati di 8 Regioni sui tempi d’attesa medi per 11 prestazioni e colloca la Regione Marche all’ottavo posto con un presunto tempo medio di 110 giorni per una visita nel pubblico.