Senigallia Calcio Under 15, inizia la fase interregionale Calcio a 5: domenica 19 maggio al Seminario arriva il Chieti

135 Letture Sport

Dopo la conquista del titolo di campione Regionale Under 15 di Calcio a 5 i ragazzi del presidente Paolo Gasparini guidati in panchina da Frulla Massimiliano rappresenteranno la Regione Marche alle fasi nazioni di categoria.

Domenica al Pallone Geodetico n° 1 di via Cellini, 13 a Senigallia (AN) (Seminario Vescovile) i ragazzi dell’Aesse incroceranno i pari età di Città di Chieti che nel debutto del girone a tre hanno perso in casa per 3 a 1 contro l’Atletico Gubbio.

I ragazzi di Senigallia alla loro prima esperienza in questa disciplina hanno dimostrato fin da subito una buona tecnica individuale e una grande forza fisica, oltre anche ad una buona disposizione tattica migliorata partita dopo partita.

Quindi vi aspettiamo domenica 19 maggio 2019 alle ore 16:00 presso la palestra di via Cellini, 13 a Senigallia (Seminario Vescovile) a sostenere i nostri ragazzi.

Da

Senigallia Calcio