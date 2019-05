Sviluppato nelle Marche un sistema per calcolare l’erosione dei suoli Oggi, più che mai, è importante la salvaguardia del suolo: Regione e alcuni imprenditori si sono mossi in tal senso

137 Letture Economia

Senza un terreno di qualità non è possibile avere un cibo di qualità e neanche fare il bagno in un mare pulito. Proprio la salvaguardia del suolo marchigiano è l’obiettivo del prototipo di sistema per la misurazione oggettiva dell’erosione dei suoli sviluppato all’interno del progetto denominato “Trasferimento e adattamento del modello agricolo biologico conservativo nei sistemi colturali marchigiani” finanziato dalla Regione Marche tramite il PSR Marche 2014/2020 Misura 16.1 – Azione 2 e illustrato il 13 maggio ad Ancona dalla vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Anna Casini e dai soggetti attuatori.