Rapina a mano armata, inseguimento e arresti tra Sant’Elpidio a Mare e Civitanova Marche Banda di malviventi acciuffata dai Carabinieri: bloccato un camion rubato, speronata dai banditi un'auto dei militari durante la fuga

Sono finiti in manette in cinque, tutti di origine campana e di età comprese tra i 45 e i 65 anni, al termine di una movimentata operazione messa in campo dai Carabinieri, che hanno sventato una rapina ai danni di una ditta di Sant’Elpidio a Mare.