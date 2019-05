Allerta meteo: scuole chiuse a Senigallia lunedì 13 maggio Continua preallarme: sindaco decide chiusura di tutti gli istituti scolastici. Rinviata anche preselezione per assunzione vigili

La Protezione civile regionale, facendo seguito al messaggio di allertamento diramato nella giornata di sabato 11 maggio e in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo, ha disposto il passaggio dalla fase operativa di attenzione a quella di preallarme.

In considerazione dell’ingresso in fase di preallarme, e con l’obiettivo di adottare ogni forma di prevenzione utile a tutelare la popolazione e la pubblica sicurezza, il Sindaco, su proposta del Centro Operativo Comunale, ha disposto per lunedì 13 maggio la chiusura a Senigallia di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario. Per lo stesso motivo rinviata anche la prova preselettiva per l’assunzione di 11 agenti di polizia locale, prevista per lunedì 13 maggio 2019 ore 10.30 presso il Palazzetto dello Sport di Senigallia, in via Capanna 62/A.

Il passaggio alla fase di preallarme fa infatti seguito all’avviso di condizioni meteo avverse valido per tutte le Marche per pioggia, vento e mare e all’avviso di criticità idrogelogica ed idraulica di livello arancione, validi dalla mezzanotte di sabato 11 maggio alle ore 24 di lunedì 13 maggio.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito internet del Comune di Senigallia www.comune.senigallia.an.it; la pagina facebook e il profilo twitter dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.senigallianotizie.it e www.viveresenigallia.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).