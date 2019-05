Piogge intense, vento fino a burrasca, mare molto mosso: allerta arancione per le Marche Rischio allagamenti, Protezione Civile regionale emette avviso valido dalle ore 12 di domenica 12 maggio a tutto lunedì 13

Emessa allerta arancione dalla Protezione Civile della Regione Marche a partire dalle ore 12 di domenica 12 maggio e per l’intera giornata di lunedì 13 per intense precipitazioni e relativi fenomeni idraulici e idrogeologici.

La situazione metereologica: una depressione in formazione nel golfo Ligure darà luogo ad un peggioramento del tempo originando, nella prima parte della giornata di domenica rovesci e temporali in particolare nel settore centro settentrionale e, dal pomeriggio, dopo una breve pausa, rovesci o temporali in ingresso dal mare, con ventilazione sostenuta e mare molto mosso.

Pioggia: nella prima parte della giornata di domenica 12 maggio precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale con medie areali deboli e picchi moderati nelle zone settentrionale e centrale delle Marche. Dal pomeriggio di domenica e per la giornata di lunedì le piogge si estenderanno all’intera regione.

Vento: dal pomeriggio di domenica 12 maggio vento da nordest con velocità media di vento fresco e raffiche fino a burrasca forte sulla fascia costiera e del primo entroterra, a cominciare dal pesarese ed in progressiva estensione a tutta la costa delle Marche.

Mare: dal pomeriggio del 12 maggio e per la successiva giornata, mare molto mosso con onda da nordest, localmente agitato dalla serata di lunedì.

La Protezione Civile regionale ha alzato ad arancione il livello di allerta per criticità idraulica e idrogeologica in tutta la regione.