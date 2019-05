Chiusi a Civitanova Marche due negozi dediti al commercio di cannabis light La decisione presa dal questore Antonio Pignataro arriva a poche ore di distanza dall'annuncio del ministro dell'Interno Salvini

Due attività commerciali dedite alla vendita della cosidetta “cannabis light” sono state chiuse nella mattinata di giovedì 9 maggio a Civitanova Marche, su disposizione del questore di Macerata Antonio Pignataro.

Per i rispettivi titolari è inoltre scattata una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: in almeno 25 prodotti in vendita presso i due negozi, infatti, le forze dell’ordine avrebbero riscontrato una percentuale di Thc pari allo 0,8, mentre i limiti di legge impongono invece una concentrazione massima dello 0,5%.