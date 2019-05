PD Senigallia: una discussione su Giovani, Ambiente ed Europa Si è tenuta presso il Centro Sociale Vallone

Un grazie da parte di tutta la Segreteria del Circolo PD Senigallia 3 agli iscritti e ai simpatizzanti che il 9 maggio, Festa dell’Europa, hanno partecipato e sono intervenuti nel dibattito dell’iniziativa “Giovani, Ambiente, Europa“, che si è tenuta presso il Centro Sociale Vallone.



Hanno preso parte alla serata, che è stata aperta dal Segretario del III Circolo Jacopo Fattorini, il Sindaco di Senigallia e Presidente dell’ANCI Marche Maurizio Mangialardi, il Segretario comunale dei Giovani Democratici Francesco Molinelli, l’Assessore regionale alle Politiche comunitarie e Green economy Manuela Bora, l’Assessore comunale ai Progetti europei Chantal Bomprezzi, Chiara Perugini dell’associazione “Gioventù che fare?” e la candidata marchigiana alle Europee 2019 Bianca Verrillo.

L’incontro pubblico è stato un interessante momento di confronto su temi di estrema attualità politica come i Giovani, l’Ambiente e l’Europa, che ci chiama al voto domenica 26 maggio. Inoltre l’iniziativa è stata un’ottima occasione per conoscere la candidata marchigiana per il Parlamento europeo Bianca Verrillo, che nel pomeriggio, tra Vallone e Roncitelli, ha avuto modo di scoprire la nostra campagna e alcune attività economiche che insistono nella periferia senigalliese.

Da PD Senigallia 3