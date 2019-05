Sara Munari ospite d’onore a Morro d’Alba delle Giornate di Fotografia 2019 Nel borgo un sabato dedicato alla cultura fotografica, con seminario, laboratorio, mostre e conferenza

Tornano le Giornate di Fotografia 2019 anche a Morro d’Alba (AN) dove la kermesse curata da Simona Guerra e Lisa Calabrese – ottava edizione e 15 eventi in un mese nelle Marche – porterà in giro per il borgo una serie di eventi dedicati alla cultura fotografica per adulti e ragazzi.