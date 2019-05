Senigallia: ripartono i lavori all’ex Molino Tarsi Gli scheletri ritrovati sarebbero di 3 persone vissute nel Medioevo

134 Letture Cronaca

Riprendono già oggi, mercoledì 8 maggio, i lavori nel cantiere edile dell’area dell’ex Molino Tarsi, a Senigallia, oggetto di un intervento di riqualificazione.



Nell’area del cantiere sono state ritrovate nei giorni scorsi delle ossa umane, appartenenti agli scheletri di tre persone, sepolte a poca distanza una dall’altra: si tratterebbe di persone vissute nel Medioevo, anche se il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna, che da tempo collabora col Comune di Senigallia e la Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, presenti sul posto, devono ancora accertare l’epoca precisa.

Non sono stati trovati altri reperti storici, ma l’area continuerà a essere posta sotto l’attenzione dagli esperti: come già avvenuto altrove in città, il sottosuolo senigalliese potrebbe svelare altri ritrovamenti.

I lavori, ripartiti in un tratto non direttamente interessato dal ritrovamento, non subiranno comunque rallentamenti.