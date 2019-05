Anche la casa editrice senigalliese Ventura al Salone del Libro L'elenco dei libri presentati nella kermesse torinese

La casa editrice senigalliese Ventura sarà presente al Salone del libro di Torino nello spazio della Regione Marche, quest’anno regione ospite, con le sue pubblicazioni, i suoi autori e soprattutto con molte sue autrici.



Si comincia il 9 maggio, quando verrà presentato il saggio W(h)o-man:l’educazione dei giovani maschi, riflessioni e sfide per un cambiamento di Orietta Candelaresi, docente, pedagogista, esperta in educazione di genere e studiosa di gender studies.

Il tema è quanto mai utile e necessario in un momento in cui nel nostro paese la violenza degli uomini sulle donne sembra avere una recrudescenza, non solo anche più in generale sta dilagando una violenza maschile di branco che prende di mira anche altre forme di fragilità e marginalità, così come il fenomeno del bullismo per la maggior parte è un fenomeno che riguarda maggiormente i maschi.

E’ allora urgente soffermarci a riflettere sulle radici della violenza maschile, indagando il modello educativo che la società, la famiglia, i media, la scuola propone a bambini e giovani ancora fortemente stereotipato e orientato alla costruzione di un’identità maschile che forse ha bisogno di un radicale ripensamento.

Il 12 maggio sarà la volta di Ilaria Bigonzi con il suo romanzo La sete, e di Lidia Pupilli con il saggio Le Marche per la libertà. Dall’impegno nella Resistenza ai valori della Costituzione. La donna marchigiana e i suoi detti memorabili, saranno, invece, raccontate da Francesco Trombetta durante la presentazione del suo libro La serva di tutti.

Nel salottino degli editori, sempre all’interno dello spazio della Regione Marche e condiviso con gli altri editori regionali, sarà invece possibile incontrare altre tre autrice di Venturaedizoni: sabato 11 Valentina Cottini con il suo Santiago 617Km. Diario di un viaggio; domenica 12 invece saranno presenti le autrici del piccolo saggio Vite da gattie Anna Bellini con il suo libro per ragazzi a sfondo ambientalista Marea nera. Le presentazioni si concluderanno con il giallo La transazione dell’autore romano Riccardo La Cognata.

