Calcio: Under 19 Vigor Senigallia chiude 2° nelle Marche Il titolo regionale va all'Atletico Ascoli che vince la finale di Ancona. La sfida potrebbe ripetersi con la Prima Squadra

Finisce con un amaro secondo posto la comunque straordinaria stagione dell’Under 19 della Vigor Senigallia, che domenica 5 maggio, nella finale del Paolinelli di Ancona, è stata superata 2-1 dall’Atletico Ascoli, che dunque si laurea campione regionale di categoria.



Per i vigorini di mister Sereni (foto), vincitori del girone A dopo spareggio contro il Santa Veneranda e poi bravi a eliminare in semifinale l’Anconitana, vincitrice del girone B, resta la soddisfazione per una annata da protagonisti.

Inutile il gol di Bonvini che aveva accorciato le distanze dopo che gli ascolani si erano portati sul 2-0.

Atletico Ascoli e Vigor potrebbero ritrovarsi anche a livello di prima squadra: è infatti Atletico Ascoli-Civitanovese la finale play-off del girone B di Promozione, da cui uscirà la rivale dei rossoblù nello spareggio per salire in Eccellenza di domenica 19 maggio, in sede da definire.