Doppio appuntamento speciale al Cinema Gabbiano Lunedì 6 e martedì 7 maggio (ore 21.15) più mercoledì 8 maggio (ore 18.30)

Per il ciclo della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital, il Cinema Gabbiano proietterà nei primi tre giorni della prossima settimana Il giovane Picasso, opera dedicata a scoprire cosa accadde in quegli anni quando un giovane talento non era ancora diventato l’artista poi conosciuto in tutto il mondo.



Il regista Phil Grabsky ci racconta, con la partecipazione straordinaria del nipote dell’artista, Olivier Widmaier Picasso, gli anni di formazione che costruirono questo genio dell’arte del XX secolo, capace di creare opere divenute icone senza tempo. Il tutto come una detective story, svelando passo dopo passo gli avvenimenti che condussero il ragazzo proveniente dal sud della Spagna verso il suo destino.

Il docu-film indaga il ruolo fondamentale che nella vita dell’artista ebbero tre città: Málaga, Barcellona e Parigi, ricordando perché ciascuna di esse fu così significativa nel corso della sua formazione. Malaga fu la sua città natale di Pablo, quella dove Picasso y Ruiz nacque il 25 ottobre 1881 e si appassionò all’arte, dipingendo all’età di otto anni il suo primo quadro: una corrida. Barcellona è il luogo dove Picasso cominciò la Scuola di Belle Arti e ne contrastò subito l’accademismo, innamorandosi invece dell’architettura della città e dell’eclettismo di Gaudì. Parigi fu tappa intermedia – e in realtà cruciale – di un viaggio teoricamente diretto a Londra, perché proprio nella capitale francese gli incontri con artisti e collezionisti saranno fondamentali per il suo sviluppo artistico, alimentando un’indole già naturalmente volta alla sperimentazione.

Il giovane Picassooffrirà scorci unici dei capolavori dell’artista, accompagnati da approfondimenti di storici dell’arte e curatori e dalla lettura di lettere ad amici e amanti del pittore. Soprattutto il documentario intende mostrare la solida formazione artistica e gli straordinari dipinti prodotti sin dalla giovane età.

