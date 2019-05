“La malasanità corre per tutta Italia” “Il sindaco di Fabriano difende il proprio ospedale, invece a Senigallia?”

IN TOSCANA:L’assunzione di laureati in medicina ancora privi di specializzazione, da formare e assumere con contratti libero professionali «formazione lavoro», sono tra le soluzioni individuate dalla Regione per i pronto soccorso che, anche in Toscana, sono in affanno per «grave sofferenza di organico, sia per i medici sia per gli infermieri»

https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/19_aprile_23/pochi-medici-pronto-soccorso-toscana-assume-neo-laureati-73269af8-65c3-11e9-8c88-2327e65993d9.shtml



IN VENETO:

https://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/cronaca/19_aprile_21/medici-romeni-trevisozaia-sconfittai-colleghi-costano-meno-5c843538-639a-11e9-af45-83d7e02cf65c.shtml

Assomed: «Nel pubblico condizioni di lavoro impossibili, si preferisce cercare camici bianchi low-cost». Il governatore: «In Veneto mancano 1300 specialisti»

La verità è che da anni il sistema pubblico preferisce cercare camici bianchi low cost. Costano meno e sono sempre contenti.

Dopodiché non sapendo se hanno la stessa preparazione l’Assomed ha chiesto lumi all’Ordine dei Medici: «E se succede qualcosa ai malati, che succede?».

REGIONE MARCHE: RIDUZIONE PESANTISSIMA DI MEDICI E INFERMIERI.

Oltretutto ci sono liste d’attesa infinite anche se fatte passare surrettiziamente come in via di soluzione. I casi più eclatanti:

–ANCONA: Una nonnina di102 anni, trova posto per una ecografia nel 2020, UNA VERGOGNA

–FABRIANO senza pediatri,famiglie sull’orlo di una crisi di nervi: «In caso di emergenza bisogna augurarsi che vada tutto bene e correre all’ospedale di Jesi o Branca-Gubbio» e si partorisce a casa come 30 anni fa !!

–SENIGALLIA: TAC mobile non a NORMA, Otorino e Oculistica senza guardia medica e chiusi il sabato e la domenica, Gastroenterologia declassata e senza letti di degenza, Laboratorio Analisi senza sostituzioni di personale. La Fisioterapia, senza 8 terapisti, SCOMPARSA dai radar sanitari regionali sia come Unità Operativa Complessa, che Distrettuale e Semplice. Cosa rimane di questo Reparto? Un Ambulatorio!!

La Cardiologia: basti pensare che, pur essendo una delle più grandi della Regione con 26 posti letto, ha solo 8 medici (6 effettivi e 2 con limitazioni) a fronte dei 12 di cui doveva essere composto l’organico effettivo. Ed è senza Utic come da Dicembre 2017, determina n.361.

I Sindacati si sono svegliati ora, con 10 anni di ritardo per una mammografia che non ha trovato posto nelle liste d’attesa se non nel 2021: ecco che allora, e solo allora, è scattata la denuncia per malasanità.

Meno male che ancora qualche Sindaco si batte per il suo territorio, vedi Pergola, Fossombrone e Fabriano, il quale sindaco ha presentato il 17 APRILE 2019 ricorso al Tar e al Consiglio di Stato da parte del Comune di Fabriano contro la chiusura del punto nascita dell’ospedale Profili.

La domanda sorge quindi spontanea: Sindaco Mangialardi faccia altrettanto, chieda il permesso al Partito Dominante e saranno contenti anche i cittadini.