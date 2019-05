Regione Marche, al Difensore civico il compito di Garante per il diritto alla salute Da Andrea Nobili la proposta di avviare, quanto prima, un confronto istituzionale

I Difensori civici possono assumere anche il ruolo di Garanti per il diritto alla salute. Lo stabilisce la legge nazionale del 2017, meglio conosciuta come “Gelli – Bianco”, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e di responsabilità professionale, lo chiedono cittadini ed associazioni sempre più alle prese con problemi e disfunzioni del settore sanitario.