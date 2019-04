La Federazione premia l’US Pallavolo Senigallia con 1.000 euro Riconoscimento per l'attività svolta dall'alto valore simbolico

Bel riconoscimento da parte della Fipav all’Us Pallavolo Senigallia per il grande impegno profuso in questi anni.

In particolare, l’Us è stata premiata per il grande numero di squadre partecipanti ai campionati Fipav e a quelli promozionali, oltre che per i tanti atleti tesserati nelle ultime stagioni agonistiche.

Si tratta di un incentivo-premio di mille euro, sempre utili per la nostra attività e di grande valore anche simbolico.

Questo genere di incentivi alle società dilettantistiche erano nel programma del nuovo presidente nazionale Fipav Pietro Bruno Cattaneo e fanno parte della nuova linea federale che lo stesso neo presidente aveva annunciato proprio a Senigallia in uno degli appuntamenti della campagna che ha preceduto la sua elezione.

In quell’occasione l’Us aveva sollecitato un’iniziativa del genere a favore delle società dilettantistiche e, in discontinuità con il passato, la nuova Fipav ha recepito il suggerimento e mantenuto la promessa.

Sono state pochissime le società ad aver ottenuto questo premio ed è un orgoglio per l’Us Pallavolo Senigallia, quarta per numero di tesserati nella Regione Marche, essere una di queste.

Nulla sarebbe cambiato nel nostro ormai ventennale impegno nell’attività di base e giovanile, ma sapere che anche i vertici Fipav abbiano riconosciuto e premiato la nostra attività ci dà ulteriore slancio per continuare e, se possibile, per migliorare ancora.