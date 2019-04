Divieto di fumo nel territorio di Senigallia, ne parla il Consiglio comunale L'assemblea si riunisce lunedì 29 aprile

133 Letture Politica

Il Consiglio comunale di Senigallia tornerà a riunirsi lunedì 29 aprile. La sessione, convocata alle ore 15,30 dal presidente Dario Romano, inizierà con il consueto spazio riservato a interrogazioni e interpellanze, cui seguirà l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e la modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti.



L’ordine del giorno prevede poi l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 e dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.

Il consiglio si concluderà con la verifica periodica dello stato d’attuazione delle linee programmatiche dell’azione di governo e la discussione di tre mozioni: la prima, presentata dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, per la riduzione della dispersione della plastica nell’ambiente; la seconda, presentata dal consigliere Mandolini, per l’adozione di misure finalizzate alla tutela della salute, del decoro e della vivibilità tramite il divieto del fumo sul territorio comunale; la terza, presentata dal sindaco e dai consiglieri Gregorini, Fileri, Perini, Brucchini, Profili e Santarelli, per l’adesione al Patto per la Scienza.

I lavori del consiglio potranno essere seguiti in diretta streaming sulla web tv comunale attraverso la piattaforma digitale senigallia.halleymedia.com, accessibile anche dal sito web comunale www.comune.senigallia.an.it.

Inoltre, è possibile approfondire tutti gli atti all’ordine del giorno del consiglio comunale sulla piattaforma www.senigallia.openmunicipio.it, al link http://bit.ly/2IvhMd1.