Fine settimana col Winter Jamboree a Senigallia Si balla alla Rotonda

88 Letture Cultura e Spettacoli

Winter Jamboree happy week-end! Venerdì 26 e sabato 27 aprile, il Winter Jamboree XIII si fa in due! Due giornate di balli swing, musica e divertimento nell’aria primaverile della spiaggia di velluto, alla Rotonda di Senigallia (Marche – AN) ed uno speciale free boot sale vista mare!



Gli amanti del genere potranno approfondire Lindy Hop e Boogie Woogie con i docenti Sondre Olsen-Bye (NOR) & Tanya Georgiievska (UKR), campioni mondiali di specialità in arrivo dalla Polonia.

Il lungo weekend inizierà venerdì 26 con il workshop di Lindy Hop (ore 20:00 livello intermedio e ore 21:30 livello avanzato).

Il giorno successivo, sabato 27 aprile, il workshop pomeridiano sarà dedicato al Boogie Woogie (ore 14:30 intermedio e ore 16:00 avanzato).

Dalle ore 21.30, la Rotonda a Mare si aprirà a tutti i ballerini ed appassionati per una lunga notte di danze swing. Il record hop sarà in mano alla dj Carrie Hope (UK). È tra le più giovani DJ della scena Rockabilly mondiale. Arriva dall’Inghilterra, dove ha iniziato sette anni fa a riempire le piste da ballo con i suoi mix di musica raffinata, rigorosamente anni ’40 e ’50 e oggi è richiestissima in tutta Europa. Anche se molto giovane ha già partecipato ai più importanti festival Rock and Roll europei ed americani.

Il Winter Jamboree sarà il suo debutto in Italia. Ad affiancarla durante la serata, ci saranno i resident djs Madame Dynamite UK e Ol’ Woogies ITA.

In occasione di questo lungo ed eccezionale week-end di fine aprile per il quale si sono prenotate in tanti anche da fuori città, è stato organizzato uno speciale Free Boot Sale, mercatino vintage gratuito aperto a tutti sabato mattina sempre alla Rotonda a mare dalle ore 08:30 alle 12.30 (ingresso espositori ore 08:00 – per registrarsi: info@summerjamboree.com) alla Rotonda a mare.

Si potranno vendere, acquistare e scambiare le proprie cose in stile, abiti e oggetti, e ricercare il miglior accessorio magari da indossare proprio per il prossimo Summer Jamboree XX (Senigallia dal 31 luglio all’11 agosto).

I docenti di questo appuntamento sono fenomenali: Sondre Olsen-Bye NOR e Tanya Georgiievska UKR. Entrambi hanno iniziato a ballare non molto dopo aver imparato a camminare: Sondre ballava già a 5 anni, a 8 vinceva gare e a 13 insegnava nella sua zona. Ha partecipato a Norway’s Got Talent nel 2007 e da quel momento è diventato una star della scena mondiale di Boogie-Woogie e Lindy-hop.

Tanya ha imparato a ballare alla tenera età di 4 anni: iniziando dalla danza classica, non è passato molto tempo prima che scoprisse e gareggiasse nel rock’n’roll acrobatico, boogie woogie, lindy-hop, jazz… e anche lei ha partecipato a Ukraine’s Got Talent.

Già professionisti pluripremiati, hanno iniziato a ballare in coppia ad un evento in Francia nel 2015, e da allora la loro popolarità non fa che aumentare: insegnano, ballano boogie woogie e lindy-hop, rappresentano la Norvegia nelle competizioni mondiali di boogie woogie. Nei pochi anni in cui hanno ballato insieme hanno vinto gare senza fine, campionati internazionali e proprio nel 2017 sono diventati campioni mondiali. Non smettono mai di gareggiare, esibirsi, insegnare e condividere l’amore per il ballo!

La XIII edizione del Winter Jamboree propone 9 appuntamenti tutti incentrati sulla cultura musicale e sui balli dell’America degli anni ’30, ’40 e ’50 che si si concluderanno il 25 maggio prossimo. È organizzata dal Summer Jamboree e promossa dall’Amministrazione Comunale di Senigallia. Sponsor dell’evento Birra Forst e Abbondio Drinks dal 1889.

INFO &TICKET

Le serate del Winter Jamboree sono a pagamento (euro 14) così come i workshop e i posti alla Rotonda sono limitati a 420 persone. (Biglietti direttamente alla Rotonda a mare dalle 21,30 o in prevendita su ciaotickets).

PER ISCRIZIONI AI WORKSHOP PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Per informazioni: ballo@summerjamboree.com – 348.4240305

Facebook: www.facebook.com/SummerJamboree

E’ anche possibile presentarsi direttamente alla Rotonda a mare il pomeriggio stesso prima dell’inizio delle lezioni. Per garantire una giusta proporzione tra uomini e donne, nell’eventualità che ci sia un forte squilibrio tre leads e follows, i partecipanti saranno invitati ad iscriversi a una lista d’attesa.

Formule possibili

1 Workshop + Ingresso serata € 30

2 Workshop + ingresso serata € 45

3 Workshop + ingresso serata € 55

4 Workshop + ingresso serata € 65

1 Workshop senza ingresso alla serata € 25

2 Workshop senza ingresso serata di sabato € 40